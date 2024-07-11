О нас

Замминистра: Кодекс конкуренции будет поддерживать динамичный и устойчивый экономический рост

Замминистра: Кодекс конкуренции будет поддерживать динамичный и устойчивый экономический рост Применение Кодекса конкуренции в Азербайджане с 1 июля поспособствует динамичному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, откроет дополнительные возможности для возрождения освобожденных территорий.
Бизнес
11 июля 2024 г. 11:28
Замминистра: Кодекс конкуренции будет поддерживать динамичный и устойчивый экономический рост

Применение Кодекса конкуренции в Азербайджане с 1 июля поспособствует динамичному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, откроет дополнительные возможности для возрождения освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов на I Национальном форуме по конкуренции в Баку.

"Это также будет способствовать увеличению числа участников рынка, повышению конкурентоспособности местных хозяйствующих субъектов, расширению внедрения инновационной деятельности, цифровизации в частном секторе.

Внедрение кодекса, разработанного на основе международного опыта, расширит возможности эффективного регулирования в различных секторах и рынках. В результате будет сформирована благоприятная бизнес-среда для предпринимателей", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Rəqabət Məcəlləsi dinamik, inklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi