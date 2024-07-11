Замминистра: Кодекс конкуренции будет поддерживать динамичный и устойчивый экономический рост

Применение Кодекса конкуренции в Азербайджане с 1 июля поспособствует динамичному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, откроет дополнительные возможности для возрождения освобожденных территорий.

Применение Кодекса конкуренции в Азербайджане с 1 июля поспособствует динамичному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, откроет дополнительные возможности для возрождения освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов на I Национальном форуме по конкуренции в Баку.

"Это также будет способствовать увеличению числа участников рынка, повышению конкурентоспособности местных хозяйствующих субъектов, расширению внедрения инновационной деятельности, цифровизации в частном секторе.

Внедрение кодекса, разработанного на основе международного опыта, расширит возможности эффективного регулирования в различных секторах и рынках. В результате будет сформирована благоприятная бизнес-среда для предпринимателей", - отметил он.