Замминистра: Есть потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Словакией

15:41

Есть потенциал для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на азербайджано-словацком бизнес-форуме в среду в Баку.

По его словам, за восемь месяцев текущего года товарооборот между странами составил 31 млн долларов США, при этом большую его часть составляют поставки из Словакии. Он заявил о потенциале для увеличения азербайджанского экспорта в Словакию за счет усиления энергетического сотрудничества.

Ахундов на форуме проинформировал его участников об инвестиционном климате в Азербайджане, отметив, что в стране созданы благоприятные условия для инвестиций, применяются налоговые льготы.