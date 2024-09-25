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Замминистра: Есть потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Словакией

Замминистра: Есть потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Словакией 15:41
Бизнес
25 сентября 2024 г. 16:01
Замминистра: Есть потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Словакией

Есть потенциал для увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на азербайджано-словацком бизнес-форуме в среду в Баку.

По его словам, за восемь месяцев текущего года товарооборот между странами составил 31 млн долларов США, при этом большую его часть составляют поставки из Словакии. Он заявил о потенциале для увеличения азербайджанского экспорта в Словакию за счет усиления энергетического сотрудничества.

Ахундов на форуме проинформировал его участников об инвестиционном климате в Азербайджане, отметив, что в стране созданы благоприятные условия для инвестиций, применяются налоговые льготы.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan and Slovakia can boost trade turnover
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Slovakiya ilə ticarət dövriyyəsini artırmaq potensialı var"

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