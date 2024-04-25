Замминистра экономики : Венгерские компании активны в Азербайджане

Инвестиции венгерских компаний в экономику Азербайджаном превысили $1 млрд, которые преимущественно были направлены в нефтегазовый сектор.

Инвестиции венгерских компаний в экономику Азербайджаном превысили $1 млрд, которые преимущественно были направлены в нефтегазовый сектор.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, венгерские компании очень активны в таких сферах как торговля и услуги, транспорт, здесь активно работают 18 компаний. Они также заинтересованы в деятельности в Карабахе.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Венгрией в сфере промышленности, промпарков и в создании промзон, а также в сотрудничестве в сфере фармацевтики, финансово-банковской, энергетики и переработки пищевой продукции", - сказал Баширли.

Заместитель министра напомнил, в прошлом году между венгерской компанией и АИК подписано соглашение по производству алюминиевых консервов, в Аляте начнется в ближайшее время строительство предприятия в рамках проекта стоимостью 211 млн долларов США.