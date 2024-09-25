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Замминистра экономики: Словакия заинтересована в расширении связей с Азербайджаном

Замминистра экономики: Словакия заинтересована в расширении связей с Азербайджаном 15:55
Бизнес
25 сентября 2024 г. 16:04
Замминистра экономики: Словакия заинтересована в расширении связей с Азербайджаном

Словакия заинтересована в расширении деловых связей с Азербайджаном, определении новых направлений сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Словакии Камил Саско на азербайджано-словацком бизнес-форуме, проходящем в Баку.

"В сегодняшнем форуме принимают участие 16 словацких компаний, работающих в различных сферах. Наша бизнес-миссия имеет четкие цели: будут представлены бизнес-возможности Словакии. Кроме этого, мероприятие создает новые возможности для сотрудничества двух стран", - сказал он.

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Версия на английском языке Slovakia interested in expanding business relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiya rəsmisi: "Azərbaycanla biznes əlaqələrini genişləndirməkdə maraqlıyıq"

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