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Замминистра экономики: Отмена двойного налогообложения со Словакией может вступить в силу в 2025 году

Замминистра экономики: Отмена двойного налогообложения со Словакией может вступить в силу в 2025 году Соглашение о двойном налогообложении между Азербайджаном и Словакией, вероятно, вступит в силу с первого января 2025 года.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 15:41
Замминистра экономики: Отмена двойного налогообложения со Словакией может вступить в силу в 2025 году

Соглашение об отмене двойного налогообложения между Азербайджаном и Словакией, вероятно, вступит в силу с первого января 2025 года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, данное соглашение поспособствует улучшению бизнес-среды между двумя странами.

Замминистра напомнил, что сегодня в Баку состоялось первое заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Словакия.

"Мы договорились укрепить наши усилия в различных сферах, чтобы вывести экономическое сотрудничество на новый уровень. Для этого есть все необходимые условия", - отметил он.

Напомним, соглашение между правительствами Азербайджана и Словакии об отмене двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов было подписано в июне 2023 года В рамках рабочего визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Братиславу.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Slovakia may eliminate double taxation from next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Slovakiya gələn ildən ikiqat vergitutmanı aradan qaldıra bilər

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