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Замминистра экономики: Мы всегда будем зависеть от импорта

Замминистра экономики: Мы всегда будем зависеть от импорта Азербайджан всегда будет зависеть от импорта продукции.
Бизнес
7 июня 2023 г. 16:06
Замминистра экономики: Мы всегда будем зависеть от импорта

Азербайджан всегда будет зависеть от импорта продукции.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы можем просто сократить импорт какого-либо продукта, но мы не можем полностью исключить его. Для этого есть несколько причин. Если раньше мы покупали какой-либо продукт в Украине и России, то теперь мы покупаем этот продукт в Бразилии. Это также создает условия для роста цен", - отмечает он.

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