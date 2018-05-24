Замминистра экономики: Информация о новшествах в мировой экономике помогает в развитии Азербайджана

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Москва. 24 мая. REPORT.AZ/ Новый российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдёт в сентябре этого года в Гяндже. Об этом Report заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, возглавляющий азербайджанскую делегацию на Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Он отметил, что ПМЭФ каждый год собирает ведущих специалистов в области экономики, людей ответственных за экономическое развитие в разных странах, глав крупнейших корпораций мира.

«Это прекрасная платформа для обсуждения современных мировых трендов, направления развития экономики, новых экономических механизмов. От Азербайджана каждый год сюда направляется делегация, представители которой участвуют в различных сессиях и панелях, ведут полемику по различным отраслям экономики. Информация о новшествах в мировой экономике помогает в развитии Азербайджана», - сказал Сахиб Мамедов.

Говоря о высоком уровне взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, он отметил, что страны вышли на уровень стратегического партнерства.

«В основу высокого уровня развития отношений между нашими странами является политическая воля президентов двух государств. Хочется также отметить деятельность российско-азербайджанской межправительственной комиссии. Совет по развитию сотрудничества между странами оказывает исключительно положительное влияние на развитие наших взаимоотношений», - сказал замминистра.

Он также отметил важность совместных форумов, в том числе российско-азербайджанского межрегионального форума.

«Новый российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдёт в сентябре этого года в Гяндже. Уже ведется активная подготовка к его проведению. Традиционно на таких форумах участвуют представители государственных структур и бизнеса из различных регионов России. Этот форум является одним из важнейших механизмов по развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Благодаря ему уже достигнуто множество соглашений, подписаны важные договора», - заявил С. Мамедов.