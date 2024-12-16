Замминистра экономики: Азербайджанский бизнес активно участвовал в COP29

Азербайджанские предприниматели проявили высокую активность на глобальной климатической конференции COP29, прошедшей в Баку в ноябре этого года.

Азербайджанские предприниматели проявили высокую активность на глобальной климатической конференции COP29, прошедшей в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq".

По его словам, частный сектор внес свой вклад в работу этого грандиозного мероприятия и дальнейшее укрепление международного сотрудничества страны.

"Министерство экономики придает большое значение усилению сотрудничества с предпринимателями. В течение года министр экономики провел ряд мероприятий и встреч с предпринимателями. Агентство развития малого и среднего бизнеса при министерстве также проявляет достаточную активность в этом процессе. Регулярно организуются обсуждения на различные темы с участием представителей бизнеса и государства, звучат важные идеи и предложения, предпринимаются шаги по их реализации", - отметил замминистра.