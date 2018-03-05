Замминистра: Бизнес-инкубаторы вносят вклад в развитие малого предпринимательства - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На прошлой неделе в Баку прошла конференция "Поддержка малого предпринимательства". На выставке, организованной в рамках конференции, умельцы продемонстрировали свои работы. В мероприятии приняли участие государственные и правительственные лица, представители бизнес-структур.

В рамках конференции заместитель министра экономики Сахиб Мамедов ответил на вопросы Report. Представляем читателям данное интервью.

- Сахиб муаллим, в последнее время в Азербайджане растет число инкубационных бизнес-центров. Как эти центры влияют на развитие предпринимательства?

- Как вы знаете, развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является одной из главных составляющих экономической политики страны. В настоящее время министерство экономики осуществляет ряд мер по развитию малого предпринимательства. В частности, это связано с просвещением малых предпринимателей, продвижением и экспортом производимой ими продукции. На сегодняшней конференции дана информация о мерах и программах, реализуемых в стране для поддержки малого предпринимательства. В то же время в рамках конференции была организована выставка-ярмарка. В ней, наряду с малыми предпринимателями, принимают участие крупные бизнесмены, предприниматели, представители компаний. Считаю, что проведение таких мероприятий будет способствовать развитию малого предпринимательства. Малые предприниматели будут сотрудничать с крупными компаниями и осуществлять совместные проекты. В то же время крупные компании передадут ряд заказов малым предпринимателям, которые будут использовать эти возможности для расширения своей деятельности, обеспечив вклад в экономику страны.

Одной из мер поддержки также является создание бизнес-инкубаторов. Первый бизнес-инкубатор, созданный министерством экономики, был создан в Хачмазском районе по Губа-Хачмазскому экономическому району и Евлахе по Аранскому экономическому району. Малые и желающие начать новую бизнес-деятельность предприниматели выбираются на конкурсной основе и становятся участниками бизнес-инкубатора. Для них проводятся тренинги, предоставляются консалтинговые услуги, а также создается возможность для их формирования в качестве профессионального предпринимателя. Это, в конечном счете, является вкладом в развитие предпринимательства в стране.

- Вы упомянули о создании бизнес-инкубаторов в двух районах. Ведутся ли работы по созданию таких центров в других регионах?

- Конечно. В этом направлении ведутся работы. Анализ показывает, что мероприятия, осуществляемые бизнес-инкубаторами, способствуют развитию малого бизнеса. Поэтому работы по созданию бизнес-инкубаторов продолжаются. В настоящее время идет выбор региона.

- Министерство экономики с недавних пор в рамках поддержки начало отправлять предпринимателей в Германию на месячную практику. Какое влияние эти визиты окажут на развитие малых и средних предпринимателей?

- В соответствии с меморандумом, подписанным между министерством экономики Азербайджана и министерством экономики и энергетики Германии, молодые менеджеры - молодые предприниматели отправляются в Германию на месячные курсы повышения квалификации. Здесь, наряду с повышением квалификации, они находят партнеров и налаживают сотрудничество с ними. На сегодняшний день 338 молодых менеджеров воспользовались этой программой. Считаю, что эти молодые люди направят свои знания и опыт на развитие экономики страны, создадут новые сферы бизнеса, направления деятельности, создадут новые рабочие места.

- Каким отраслям вы отдаете предпочтение при создании бизнес-инкубаторов и отправке на практику молодых менеджеров?

- Здесь охвачены все сферы экономики. В частности, сельское хозяйство, промышленность, сферы услуг и ИТ.