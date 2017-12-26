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    Замминистра: Baku Business Factory является одним из бизнес-инкубаторов, поддерживающих развитие малого предпринимательства

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Baku Business Factory (BBF) создает благоприятную возможность для бизнеса".

    Как сообщает Report, об этом выступивший на мероприятии на тему "Поддержка налаживания сотрудничества малых предпринимателей с ABAD" заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

    По словам С.Мамедова, лица, желающие начать бизнес, могут также воспользоваться возможностями BBF: "Baku Business Factory обладает необходимыми условиями в качестве бизнес-инкубатора. Использование этих возможностей может быть полезно для новичков".

    Замминистра также отметил, что можно воспользоваться созданными министерством экономики в регионах бизнес-инкубаторами и возможностями ABAD (Легкая поддержка семейному бизнесу)". 

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