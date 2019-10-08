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Замминистра: Азербайджан приложил значительные усилия для применения международных стандартов в обмене информацией

​Замминистра: Азербайджан приложил значительные усилия для применения
© Report / Firi Salim

Сегодня в Баку стартовало 5-е региональное заседание, посвященное проекту размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии (BEPS).

Как сообщает Report, заседание проходит при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской организации налоговых администраций (IOTA) и Министерства налогов.

Открывший мероприятие глава отдела глобальных связей и развития Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Бен Дикинсон отметил, что основная цель мероприятия - обсуждение процесса внедрения проекта BEPS в Евразии.

Отмечено, что Группа двадцати (G20) и ОЭСР разработали инклюзивную рамку для внедрения пакета мероприятий по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибыли, который включает положения, принятые ОЭСР в качестве стандарта во внутреннем законодательстве и международных соглашениях. Подобные мероприятия, организуемые ежегодно ОЭСР и IOTA, стали эффективной платформой для экспертов евразийских стран. В настоящее время к проекту присоединились 134 страны.

Заместитель министра налогов Илькин Велиев проинформировал участников о мерах, предпринимаемых в налоговой системе Азербайджана, отметив значимые работы по сокращению теневой экономики, улучшению налоговой среды, легализации неформального рынка труда, совершенствованию налогового администрирования и пр.

По его словам, хотя Азербайджан еще не присоединился к инклюзивной рамке BEPS, в стране приложены значительные усилия для применения международных стандартов в обмене информацией, и эта работа все еще продолжается.

В заседании, которое продлится до 10 октября, принимают участие около 80 представителей местных и зарубежных госорганов, частного сектора, образовательных учреждений, международных и региональных организаций.

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