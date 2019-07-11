Замминистра: Азербайджан активно инвестирует в европейскую экономику

Азербайджан активно инвестирует в европейскую экономику.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов сказал во время выступления на первом инвестиционном форуме в рамках программы "Восточное партнерство".

По его словам, объем инвестиций Азербайджана в страны ЕС составляет более 20 млрд долларов: "Мы также инвестируем в экономики стран "Восточного партнерства". Азербайджан инвестировал более 3,5 млрд долларов в экономику четырех стран-партнеров программы".

Р.Мамедов отметил, что Азербайджан играет очень важную и стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС: "С развитием стратегического проекта "Южный газовый коридор" роль Азербайджана возрастет. Азербайджан вместе с Турцией и Грузией реализует проект Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект является важной частью международных транспортных коридоров".

Замминистра подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с ЕС не ограничивается такими сферами, как энергетика и транспорт: "У нас очень активное сотрудничество с Европейским союзом в сфере развития человеческого капитала, образования, социальной защиты и пр.".

"Европейский союз является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана. В Азербайджане успешно работают более 1 600 компаний из стран ЕС. В Баку проводятся совместные бизнес-форумы с целью повышения уровня отношений между бизнес-секторами Азербайджана и ЕС. В форуме этого года приняли участие более тысячи представителей сферы бизнеса. Бизнес-форумы стимулируют торговлю и инвестиции между Азербайджаном и европейскими странами ".