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Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана

Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана "Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана".
Бизнес
7 июня 2022 г. 19:32
Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана

"Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на конференции в Баку, посвященной бизнес-возможностям Пакистана.

По его словам, Пакистан всегда выражал твердую позицию относительно карабахского конфликта и в самый сложный момент оказывал политическую поддержку Азербайджану: "В течение 44-дневной войны Пакистан был рядом с Азербайджаном. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijani people will never forget support of brotherly Pakistan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan xalqı qardaş Pakistanın dəstəyini heç vaxt unutmayacaq"

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