Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана

"Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана".

"Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на конференции в Баку, посвященной бизнес-возможностям Пакистана.

По его словам, Пакистан всегда выражал твердую позицию относительно карабахского конфликта и в самый сложный момент оказывал политическую поддержку Азербайджану: "В течение 44-дневной войны Пакистан был рядом с Азербайджаном. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку".