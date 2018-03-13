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    Замминистра: Азербайджан - самая безопасная страна на пространстве СНГ

    Страна превратилась в экономический и культурный центр Кавказа
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня Азербайджан, согласно международному рейтингу, - самая безопасная страна на пространстве СНГ".

    Как передает Report, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, выступая на панельной сессии в рамках проходящей сегодня в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    Он также отметил, что страна стремительно развивается, свидетельством чему являются статистические данные.

    Так, валютные резервы увеличились, сократился уровень бедности.

    "Страна превратилась в экономический и культурный центр Кавказа", - добавил замминистра.

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