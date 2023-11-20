Замминистра: Азербайджан подписал соглашение о свободной торговле с 10 странами

В настоящее время в целях создания благоприятных условий для увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана действуют соглашения о свободной торговле с 10 странами и преференциальное торговое соглашение с Турцией.

В настоящее время в целях создания благоприятных условий для увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана действуют соглашения о свободной торговле с 10 странами и преференциальное торговое соглашение с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал сегодня во время выступления на форуме "Таможня-бизнес 2023" в Баку, организованном Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, согласно подписанному с Турцией преференциальному торговому соглашению, на ряд сельскохозяйственных и других товаров азербайджанского и турецкого производства действует режим взаимной преференциальной торговли.

Замминистра отметил, что в результате деятельности в этом направлении сфера действия преференциального торгового соглашения с Турцией была расширена.