Замминистра: Азербайджан экспортирует 2 166 наименований товаров

В январе-мае этого года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Руфат Мамедов заявил на пресс-конференции, посвященной деятельности Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"За первые пять месяцев 2019 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 37,6%, товаров ненефтяной промышленности - на 15,6%. Сегодня Азербайджан экспортирует 2 166 наименований товаров на мировой рынок", - сказал он.