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Замминистра: Азербайджан демонстрирует адекватный подход к глобальным экономическим вызовам

Замминистра: Азербайджан демонстрирует адекватный подход к глобальным экономическим вызовам 10:39
Бизнес
4 октября 2024 г. 11:30
Замминистра: Азербайджан демонстрирует адекватный подход к глобальным экономическим вызовам

В Азербайджане демонстрируется адекватный подход к глобальным экономическим вызовам и новым требованиям развития.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на "3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" в Баку.

Замминистра сказал, что Азербайджан, благодаря выгодному расположению, обладает большим опытом в реализации транзитных проектов .

С.Баширли отметил, что в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы в Азербайджане ведется работа по принятию стратегии цифровой экономики.

Документ нацелен на трансформацию всех сфер экономики, основываясь на аспектах бизнеса, общества и государства. Цель - укрепить позиции Азербайджана в сфере цифровой экономики в регионе и на международной арене.

"Также продолжается работа над проектом "Цифровой Шелковый путь", который сформирует цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией через Азербайджан. Он предусматривает прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия с Запада на Восток и является важным проектом, позволяющим в равной степени пользоваться результатами цифровизации на глобальном уровне. Азербайджан обладает большим опытом в реализации транзитных проектов благодаря выгодному расположению между Востоком и Западом, Севером и Югом", - подчеркнул С.Баширли.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qlobal iqtisadi çağırışlara adekvat yanaşılır"

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