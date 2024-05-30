О нас

Замминистра: 200 тыс. человек смогут бесплатно пройти курсы Coursera

Замминистра: 200 тыс. человек смогут бесплатно пройти курсы Coursera В Азербайджане 200 тысяч человек смогут бесплатно пройти курсы компании Coursera.
Бизнес
30 мая 2024 г. 12:11
Замминистра: 200 тыс. человек смогут бесплатно пройти курсы Coursera

В Азербайджане 200 тысяч человек смогут бесплатно пройти курсы компании Coursera.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на сегодняшнем форуме "Современные вызовы в системе обучения и развития" в Баку.

По его словам, в рамках программы обучения будет предложено около 8 тысяч курсов.

Напомним, что в сентябре 2023 года Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), Фонд развития образования при Министерстве науки и образования и компания Coursera запустили проект 4Sİ Academy для повышения уровня цифровых знаний граждан, что поспособствует ускорению перехода к цифровой экономике.

Замминистра сообщил, что на первом этапе проекта 10 тысяч граждан Азербайджана смогут бесплатно воспользоваться 800 курсами и тренингами по искусственному интеллекту, блокчейну, облачным технологиям, английскому языку и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Coursera"nın təlimlərindən 200 000 insan ödənişsiz yararlanacaq”

Экслюзивные новости

Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi