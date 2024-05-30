Замминистра: 200 тыс. человек смогут бесплатно пройти курсы Coursera

В Азербайджане 200 тысяч человек смогут бесплатно пройти курсы компании Coursera.

В Азербайджане 200 тысяч человек смогут бесплатно пройти курсы компании Coursera.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на сегодняшнем форуме "Современные вызовы в системе обучения и развития" в Баку.

По его словам, в рамках программы обучения будет предложено около 8 тысяч курсов.

Напомним, что в сентябре 2023 года Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), Фонд развития образования при Министерстве науки и образования и компания Coursera запустили проект 4Sİ Academy для повышения уровня цифровых знаний граждан, что поспособствует ускорению перехода к цифровой экономике.

Замминистра сообщил, что на первом этапе проекта 10 тысяч граждан Азербайджана смогут бесплатно воспользоваться 800 курсами и тренингами по искусственному интеллекту, блокчейну, облачным технологиям, английскому языку и др.