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Замгубернатора Калужской области: Хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана

Замгубернатора Калужской области: Хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана Баку и Калуга имеют очень много предложений, возможностей и путей для общения и в области логистики, и в области сельского хозяйства
Бизнес
28 января 2021 г. 16:32
Замгубернатора Калужской области: Хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана

"Довольно много товаров экспортируются из Калужской области. Но мне, как человеку, который занимается внешне-экономическим блоком Калужской области, хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана. И не только в области торговли".

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин в подмосковском “Этномире”, где сегодня состоялось открытие Дома-павильона Азербайджана.

По словам В. Потёмкина, Баку и Калуга имеют очень много предложений, возможностей и путей для общения и в области логистики, и в области сельского хозяйства.

Заместитель губернатора также отметил заинтересованность в открытии авиарейса Баку-Калуга: "Мы ведём переговоры, которые сейчас не очень успешны. Но мы с удовольствием бы посещали Баку и принимали бы гостей".

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