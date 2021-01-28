Замгубернатора Калужской области: Хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана

Баку и Калуга имеют очень много предложений, возможностей и путей для общения и в области логистики, и в области сельского хозяйства

"Довольно много товаров экспортируются из Калужской области. Но мне, как человеку, который занимается внешне-экономическим блоком Калужской области, хотелось бы видеть больше инвесторов из Азербайджана. И не только в области торговли".

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин в подмосковском “Этномире”, где сегодня состоялось открытие Дома-павильона Азербайджана.

По словам В. Потёмкина, Баку и Калуга имеют очень много предложений, возможностей и путей для общения и в области логистики, и в области сельского хозяйства.

Заместитель губернатора также отметил заинтересованность в открытии авиарейса Баку-Калуга: "Мы ведём переговоры, которые сейчас не очень успешны. Но мы с удовольствием бы посещали Баку и принимали бы гостей".