​Заместитель министра: Служба ASAN со 2 ноября начинает выдачу лицензий предпринимателям

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Служба ASAN со 2 ноября начнет выдачу новых лицензий взамен просроченных или с истекшим сроком действия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахиб Мамедов.

С.Мамедов сообщил, что сейчас сотрудники министерства проходят тренинги в связи с выдачей лицензий: "Как вы знаете, к сотрудникам Службы ASAN предъявляются особые требования. Поэтому мы проводим с ними тренинги. Скоро начнется выдача лицензий".

"Выдача новых лицензий взамен просроченных или с истекшим сроком действия начнется со 2 ноября. Обращения предпринимателей на получение новых лицензий также начнут скоро рассматриваться. Лицензии будут выдаваться в центрах Службы ASAN №5 и центрах Службы ASAN в регионах", - подчеркнул заместитель министра.

"Сейчас центры Службы ASAN действуют в Барде, Гяндже, Сумгайыте и Сабирабаде. В районах, где пока нет центров Службы ASAN, выдачу лицензий будут временно осуществлять региональные отделения министерства экономики и промышленности", - добавил С.Мамедов.