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    ​Заместитель министра: Служба ASAN со 2 ноября начинает выдачу лицензий предпринимателям

    Сейчас сотрудники министерства проходят тренинги в связи с выдачей лицензий

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Служба ASAN со 2 ноября начнет выдачу новых лицензий взамен просроченных или с истекшим сроком действия. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Сахиб Мамедов.

    С.Мамедов сообщил, что сейчас сотрудники министерства проходят тренинги в связи с выдачей лицензий: "Как вы знаете, к сотрудникам Службы ASAN предъявляются особые требования. Поэтому мы проводим с ними тренинги. Скоро начнется выдача лицензий".

    "Выдача новых лицензий взамен просроченных или с истекшим сроком действия начнется со 2 ноября. Обращения предпринимателей на получение новых лицензий также начнут скоро рассматриваться. Лицензии будут выдаваться в центрах Службы ASAN №5 и центрах Службы ASAN в регионах", - подчеркнул заместитель министра.

    "Сейчас центры Службы ASAN действуют в Барде, Гяндже, Сумгайыте и Сабирабаде. В районах, где пока нет центров Службы ASAN, выдачу лицензий будут временно осуществлять региональные отделения министерства экономики и промышленности", - добавил С.Мамедов. 

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