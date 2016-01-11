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    ​Закрылись три магазина İntegral

    Компания столкнулась с финансовыми трудностями

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Один из лидеров продаж на рынке телекоммуникационной продукции - компания İntegral закрыла три магазина в городе Баку.

    По полученной Report информации, с начала финансового кризиса товарооборот компании резко сократился. В результате на днях приостановили деятельность магазины İntegral на "Мемар Аджеми", в Низаминском и Насиминском районе. Сотрудников магазинов сократили.

    Отметим, что компания осуществляет оптовую и розничную продажу мобильных устройств и услуг связи. Деятельность компании охватывает города Баку, Гянджа, Сумгайыт и примерно 50 регионов республики.  

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