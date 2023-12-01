Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об утверждении Кодекса конкуренции" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение в III чтении на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Дополнения и изменения в законопроект представил председатель комитета Таир Миркишили.
После обсуждения законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании.
Кодекс о конкуренции вступит в силу примерно через 6 месяцев после его принятия, то есть с 1 июля 2024 года.