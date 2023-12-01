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Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Законопроект "Об утверждении Кодекса конкуренции" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Бизнес
1 декабря 2023 г. 12:44
Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об утверждении Кодекса конкуренции" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение в III чтении на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Дополнения и изменения в законопроект представил председатель комитета Таир Миркишили.

После обсуждения законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании.

Кодекс о конкуренции вступит в силу примерно через 6 месяцев после его принятия, то есть с 1 июля 2024 года.

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