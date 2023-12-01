Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об утверждении Кодекса конкуренции" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об утверждении Кодекса конкуренции" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение в III чтении на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Дополнения и изменения в законопроект представил председатель комитета Таир Миркишили.

После обсуждения законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании.

Кодекс о конкуренции вступит в силу примерно через 6 месяцев после его принятия, то есть с 1 июля 2024 года.