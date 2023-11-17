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Закир Ибрагимов: Юбилейная золотая монета, посвященная Гейдару Алиеву, отличается уникальностью

Закир Ибрагимов: Юбилейная золотая монета, посвященная Гейдару Алиеву, отличается уникальностью Золотая монета "Величайшее наследие длиною в век", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, отличается своей уникальностью.
Бизнес
17 ноября 2023 г. 13:56
Закир Ибрагимов: Юбилейная золотая монета, посвященная Гейдару Алиеву, отличается уникальностью

Золотая монета "Величайшее наследие длиною в век", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, отличается своей уникальностью.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов во время выступления на презентации юбилейной монеты.

По его словам, золотая монета 999,9 пробы, весом в 1 унцию отчеканена в ограниченном количестве.

Ибрагимов отметил, что монеты созданы в Европе на основе технологии Smartminting, которая считается революционным нововведением в современной нумизматике. Это первая подобная монета в нашей стране и регионе, сказал он.

"Технология позволяет с точностью отобразить на монете необычные, сложные элементы дизайна, а также придает ей трехмерный рельеф", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: “Heydər Əliyevə həsr olunmuş yubiley qızıl sikkəsi unikallığı ilə fərqlənir”

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