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Заинтересуются ли международные фармкомпании Пираллахинским промпарком?

Заинтересуются ли международные фармкомпании Пираллахинским промпарком? Пираллахинский промышленный парк в ближайшем времени может пополниться новыми резидентами.
Бизнес
28 июля 2022 г. 14:21
Заинтересуются ли международные фармкомпании Пираллахинским промпарком?

Пираллахинский промышленный парк в ближайшем времени может пополниться новыми резидентами.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев.

По его словам, Пираллахинский промпарк больше предназначен для медицинской и фармацевтической промышленности, поэтому тут многое решают реформы, проводимые в системе здравоохранения: “Здесь нужен институциональный подход. Только привлекая занятые в сфере здравоохранения компании, открывая предприятия, мы не можем в корне решить проблему. Должны проводиться клинические испытания, совершенствоваться центры исследований и развития, чтобы заинтересовать международные фармацевтические компании. В этом направлении Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономики проводят очень серьезную работу. Я надеюсь, что в ближайшее время в Пираллахинском промышленном парке число предприятий продолжит расти”.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Will international pharmaceutical companies be interested in Pirallahi Industrial Park?
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq farm korporasiyaları Pirallahı Sənaye Parkına maraq göstərə bilərmi?

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