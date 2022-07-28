Заинтересуются ли международные фармкомпании Пираллахинским промпарком?

Пираллахинский промышленный парк в ближайшем времени может пополниться новыми резидентами.

Пираллахинский промышленный парк в ближайшем времени может пополниться новыми резидентами.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев.

По его словам, Пираллахинский промпарк больше предназначен для медицинской и фармацевтической промышленности, поэтому тут многое решают реформы, проводимые в системе здравоохранения: “Здесь нужен институциональный подход. Только привлекая занятые в сфере здравоохранения компании, открывая предприятия, мы не можем в корне решить проблему. Должны проводиться клинические испытания, совершенствоваться центры исследований и развития, чтобы заинтересовать международные фармацевтические компании. В этом направлении Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономики проводят очень серьезную работу. Я надеюсь, что в ближайшее время в Пираллахинском промышленном парке число предприятий продолжит расти”.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.