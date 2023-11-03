Захид Орудж: Азербайджан может превратить продукцию ненефтяного сектора в национальные бренды

Азербайджан может превратить десятки разновидностей продукции ненефтяного сектора в национальные бренды.

Азербайджан может превратить десятки разновидностей продукции ненефтяного сектора в национальные бренды.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Захид Орудж на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, это позволит увеличить долю ненефтяного сектора в ВВП.

"Например, Турция входит в число мировых лидеров в экспорте фундука. Однако на протяжении многих лет экспортирует его лишь в виде сырья. В этой связи, доходы от экспорта не превышают 3 млрд долларов. В сравнении, компания Nutella, которая использует в производстве своей продукции турецкий фундук, зарабатывает от экспорта свыше 11 млрд долларов", - сказал он.