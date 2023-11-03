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Захид Орудж: Азербайджан может превратить продукцию ненефтяного сектора в национальные бренды

Захид Орудж: Азербайджан может превратить продукцию ненефтяного сектора в национальные бренды Азербайджан может превратить десятки разновидностей продукции ненефтяного сектора в национальные бренды.
Бизнес
3 ноября 2023 г. 12:49
Захид Орудж: Азербайджан может превратить продукцию ненефтяного сектора в национальные бренды

Азербайджан может превратить десятки разновидностей продукции ненефтяного сектора в национальные бренды.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Захид Орудж на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, это позволит увеличить долю ненефтяного сектора в ВВП.

"Например, Турция входит в число мировых лидеров в экспорте фундука. Однако на протяжении многих лет экспортирует его лишь в виде сырья. В этой связи, доходы от экспорта не превышают 3 млрд долларов. В сравнении, компания Nutella, которая использует в производстве своей продукции турецкий фундук, зарабатывает от экспорта свыше 11 млрд долларов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda onlarla brendə çevirə biləcək məhsul var"

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