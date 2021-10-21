Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину

Задержанные в Азербайджане граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Гейдар сегодня утром были возвращены на родину.

Задержанные в Азербайджане граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Гейдар сегодня утром были возвращены на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, данный шаг исходит из принципов гуманизма и является демонстрацией доброй воли азербайджанской стороны.

Напомним, что указанные лица были задержаны за контрабанду товаров через таможенную границу Азербайджана, а также за незаконное пересечение охраняемой государственной границы без надлежащих документов и вне контрольно-пропускных пунктов.