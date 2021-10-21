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Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину

Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину Задержанные в Азербайджане граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Гейдар сегодня утром были возвращены на родину.
Бизнес
21 октября 2021 г. 09:47
Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину
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Задержанные в Азербайджане граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Гейдар сегодня утром были возвращены на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, данный шаг исходит из принципов гуманизма и является демонстрацией доброй воли азербайджанской стороны.

Напомним, что указанные лица были задержаны за контрабанду товаров через таможенную границу Азербайджана, а также за незаконное пересечение охраняемой государственной границы без надлежащих документов и вне контрольно-пропускных пунктов.

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Версия на английском языке Iranian drivers smuggling goods to Khankendi returned to their country
Версия на азербайджанском языке Xankəndiyə qanunsuz yük daşıyan iranlı sürücülər ölkələrinə qaytarılıb

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