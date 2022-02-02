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Задержана ввезенная из Грузии партия контрабандных товаров

Задержана ввезенная из Грузии партия контрабандных товаров Сотрудники главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета выявили различные товары, которые пытались незаконно ввезти в страну.
Бизнес
2 февраля 2022 г. 16:52
Задержана ввезенная из Грузии партия контрабандных товаров

Сотрудники главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета выявили различные товары, которые пытались незаконно ввезти в страну.

Как передает Report со ссылкой на комитет, на таможенном посту "Красный мост" Западного территориального Главного таможенного управления был задержан грузовой автомобиль марки DAF, управляемый гражданином Азербайджана.

При опросе водитель сообщил, что не имеет при себе или в транспортном средстве скрытых от таможенного контроля или не задекларированных предметов.

При осмотре с участием понятых в багажном отделении транспортного средства были обнаружены спрятанные целлофановые пакеты и картонные коробки.

В ходе проверки было обнаружено 74 500 наконечников инъекционных средств, 49 600 сигарет различных марок, 3 980 коробок электронных сигарет, 20 000 акцизных марок с надписью "Азербайджанская Республика, алкогольные напитки, импорт", 24 мобильных телефона различных марок и 17 зарядных устройств, 6 смарт-часов, 55 средств беспроводной связи (раций) и зарядных устройств.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstandan ölkəyə qanunsuz gətirilən müxtəlif məhsullar aşkar edilib

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