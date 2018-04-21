Заал Касрелишвили: Пищевая продукция Азербайджана вызывает большой интерес

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Тбилиси. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Пищевая продукция Азербайджана вызывает большой интерес в Грузии, в ней есть потребность. Особенное место среди этих продукции занимает азербайджанский чай".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель Конфедерации народов Кавказа Заал Касрелишвили.

По его словам, на фестивале чая и меда в Тбилиси была представлена пищевая продукция многих стран, в том числе Азербайджана:

"Выставленный здесь азербайджанский чай с особым интересом встречается участниками. Некоторые гости впервые пробуют самоварный чай".

Председатель Конфедерации сказал, что многие грузины очень любят чай:

"Я иногда еду в Марнеульский район и пробую там вкусное блюдо азербайджанской кухни - ярпаг хингалы (листовое хинкали), пью самоварный чай. Мои азербайджанские друзья тоже часто отправляют мне чай. Я бы хотел, чтобы в Грузии увеличился ассортимент и объем азербайджанских продукции".

Отметим, что в местечке Мтацминда в Тбилиси проходит фестиваль чая и меда. Здесь представлены чай, мед и другие кондитерские изделия азербайджанских грузинских, турецких, иранских и др. стран.