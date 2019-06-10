Посол России: За январь-март товарооборот с Азербайджаном превысил 500 млн долларов

За январь-март 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 500 миллионов долларов.

Как сообщает Report, об этом посол России Михаил Бочарников заявил журналистам на пресс-конференции.

"Отношения развиваются поступательно. В этом нет никакого сомнения. Есть дружеская атмосфера. Мы идем вперед по всем направлениям", - сказал он.

Посол отметил, что сфера торговли является одним из основных направлений двустороннего сотрудничества.

"Согласно российской статистике за январь-март текущего года товарооборот между нашими странами превысил полмиллиарда долларов. Для сравнения, за прошлый год он составил 2 млрд 400 млн долларов. Наша торговля строится не на нефтяном секторе. Это, сельское хозяйство, машиностроение и т. д.", - подытожил он.