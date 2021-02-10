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За проектами "Азерсу" будут следить дроны

За проектами "Азерсу" будут следить дроны Желающие принять участие могут представить свои предложения
Бизнес
10 февраля 2021 г. 11:53
За проектами Азерсу будут следить дроны
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ОАО "Азерсу" объявило прием котировочных заявок на приобретение дронов и батарей для проведения съемок на эксплуатационных площадках, объектах и установках, реализуемых строительно-монтажных проектах.

Как сообщает Report, желающие принять участие могут представить свои предложения до 12:00 15 февраля по адресу город Баку, Московский проспект, 67.

Координаторами являются заместитель начальника департамента управления закупками Мурад Абышев и Турал Рзаев. Телефон: (012) 431-47-67 (внутренний: 10-87) и (012) 431-47-67 (внутренний: 22 66).

Предложения будут рассмотрены 16 февраля в 12:00 по вышеуказанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu” layihələri izləmək üçün dron alır

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