За проектами "Азерсу" будут следить дроны

Желающие принять участие могут представить свои предложения

ОАО "Азерсу" объявило прием котировочных заявок на приобретение дронов и батарей для проведения съемок на эксплуатационных площадках, объектах и установках, реализуемых строительно-монтажных проектах.

Как сообщает Report, желающие принять участие могут представить свои предложения до 12:00 15 февраля по адресу город Баку, Московский проспект, 67.

Координаторами являются заместитель начальника департамента управления закупками Мурад Абышев и Турал Рзаев. Телефон: (012) 431-47-67 (внутренний: 10-87) и (012) 431-47-67 (внутренний: 22 66).

Предложения будут рассмотрены 16 февраля в 12:00 по вышеуказанному адресу.