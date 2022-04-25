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За последние четыре года в Азербайджане создано 49 тыс. малых и микропредприятий

За последние четыре года в Азербайджане создано 49 тыс. малых и микропредприятий За последние четыре года в Азербайджане было создано 49 тыс. малых и микропредприятий.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 12:41
За последние четыре года в Азербайджане создано 49 тыс. малых и микропредприятий

За последние четыре года в Азербайджане создано 49 тыс. малых и микропредприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной "Дню предпринимателя".

"Этот процесс получил серьезную поддержку со стороны Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), мы реализовали совместные проекты. Также у нас были совместные проекты с госучреждениями, в частности с Министерством сельского хозяйства и Агентством продовольственной безопасности. Мы привлекли к этому процессу Всемирный банк и Программу развития ООН. Сегодня 49 000 малых и микропредприятий являются одним из ключевых направлений нашего будущего экономического развития", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане ежегодно на рынок труда выходит не менее 100 000 человек.

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Версия на английском языке Number of small and micro businesses set up in Azerbaijan over past four years reaches 49,000
Версия на азербайджанском языке Son 4 il ərzində Azərbaycanda 49 min kiçik və mikro biznes yaradılıb

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