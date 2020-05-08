​За помощью обратилось 125 тыс. предпринимателей

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На сегодняшний день в Министерство экономики Азербайджана обратились 26 495 налогоплательщиков за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 98 504 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 124 999 налогоплательщиков, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Государственная налоговая служба при Минэкономики изучила и утвердила обращения 26 495 налогоплательщиков, число работников которых составляет 252 065 человек. Информация о них направлена в Минфинансов для перечисления необходимой суммы на банковские счета.

Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 90 290 тыс. манатов, на первом этапе планируется выплатить 45 147 тыс. манатов. На 7 мая Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 21 564 налогоплательщикам 42 950 тыс. манатов для выплаты заработной платы 190 156 наемных работников.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей Государственная налоговая служба изучила и утвердила 89 742 обращений. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет 54 280 тыс. манатов. Государственным агентством казначейства при Минфине обеспечено перечисление 52 150 тыс. манатов на банковские счета 85 814 индивидуальных (микро) предпринимателей.