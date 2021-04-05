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За неделю на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 7 сделок

За неделю на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 7 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано семь сделок на 11 миллионов 485 тысяч долларов США.
Бизнес
5 апреля 2021 г. 20:55
За неделю на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 7 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано семь сделок на 11 миллионов 485 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, в ходе торгов предприниматели из Швейцарии приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Турции – полиэтилен производства ГК "Туркменгаз".

Помимо этого, коммерсантам из Объединённых Арабских Эмиратов и Кыргызстана были реализованы махровые изделия в ассортименте.

Предприниматели из ОАЭ также закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 190 тысяч долларов США. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопок-волокно на 21 миллион 430 тысяч долларов США.

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