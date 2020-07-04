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В Азербайджане за финпомощью обратились более 146 тыс. налогоплательщиков

В Азербайджане за финпомощью обратились более 146 тыс. налогоплательщиков Государственная налоговая служба изучила 117 616 обращений
Бизнес
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4 июля 2020 г. 17:54
В Азербайджане за финпомощью обратились более 146 тыс. налогоплательщиков

По состоянию на 2 июля, в Министерство экономики Азербайджана обратились 28 864 налогоплательщика за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 117 616 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 146 480 налогоплательщиков, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

В рамках выплаты определенной части заработной платы наемных работников поступили обращения от 28 864 налогоплательщиков, число работников которых составляет 270 525 человек. Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 97,64 млн манатов, на втором этапе планируется выплатить 48,82 млн манатов.

На 2 июля Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 24 498 налогоплательщикам 95,63 млн манатов для выплаты заработной платы 212 449 наемным работникам, в том числе обеспечена выплата суммы по второму месяцу (50%) 47,3 млн манатов.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей Государственная налоговая служба изучила 117 616 обращений, 110 174 обращения были утверждены и представлены в Минфин. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет более 63,21 млн манатов. На 2 июля Государственным агентством казначейства при Минфине обеспечено перечисление 63,3 млн манатов на банковские счета 105 723 индивидуальных (микро) предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə yardımı üçün 146 mindən çox vergi ödəyicisi müraciət edib

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