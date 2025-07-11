За 6 месяцев в налоговые органы Азербайджана поступило около 229 тыс. обращений

В первом полугодии текущего года в налоговые органы Азербайджана поступило 228 622 обращения.

В первом полугодии текущего года в налоговые органы Азербайджана поступило 228 622 обращения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, 95,3% поступивших обращений составили заявления, 4,6% - жалобы и 0,15% - предложения.

Рассмотрение 94,8% обращений в отчетном периоде завершено, а 5,2% - находятся на стадии исполнения.

52,4% рассмотренных обращений решены, по 45,9% даны соответствующие разъяснения, по остальным - приняты меры в соответствии с законодательством.

3 241 решенная жалоба была связана в основном с камеральными налоговыми проверками, выплатами по соцстрахованию, отменой финансовых санкций, регистрацией налогоплательщиков, выписками по лицевому счету, налоговой задолженностью и другими вопросами.

В январе-июне текущего года уполномоченными должностными лицами в Аппарате Государственной налоговой службы принято 414 граждан. В ходе приема обращения каждого гражданина рассматривались индивидуально и принимались необходимые меры для удовлетворения их законных требований.