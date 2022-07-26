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За 6 месяцев этого года Турция и Азербайджан создали 160 совместных компаний

За 6 месяцев этого года Турция и Азербайджан создали 160 совместных компаний В период с января по июнь этого года между Турцией и Азербайджаном было создано 160 совместных компаний.
Бизнес
26 июля 2022 г. 08:31
За 6 месяцев этого года Турция и Азербайджан создали 160 совместных компаний

В период с января по июнь этого года Турцией и Азербайджаном было создано 160 совместных компаний.

Как передает Report, об этом сообщил Союз торговых палат и товарных бирж Турции.

Согласно информации, в первой половине текущего года количество совместных компаний, созданных Турцией с другими странами, значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2021 года с иностранными партнерами было создано 5 978 компаний с капиталом в 3,2 млрд турецких лир. За отчетный период текущего года данный показатель увеличился на 64,4 процента, с иностранными партнерами было создано 9 828 компаний, общий капитал составил 5,4 млрд лир.

Из них 884 компании начали свою деятельность как акционерные общества, а 8 944 – как общества с ограниченной ответственностью, доля иностранного капитала достигла 80,8 процента.

В первую тройку стран, с которыми Турция создала совместные компании, вошли Иран, Россия и Германия с числом компаний 640, 500 и 269 соответственно. Четвертую строчку занимает Сирия (266 компаний), первую пятерку замыкает Египет (186). Далее следуют Иордания (179), Пакистан (162), Азербайджан (160), Ирак (159), США (141).

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 6 ayında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 160 şirkət yaradılıb

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