О нас
Report Georgia
Аудио новости

За пять лет работы Azexport принял заказы на 3 млрд долларов США

За пять лет работы Azexport принял заказы на 3 млрд долларов США В 2021 году в портал Azexport поступили экспортные заявки на общую сумму 496,1 млн долларов США.
Бизнес
31 января 2022 г. 11:38
За пять лет работы Azexport принял заказы на 3 млрд долларов США

В 2021 году в портал Azexport поступили экспортные заявки на общую сумму 496,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

От заявок, поступивших в 2021 году, на декабрь пришлись экспортные заказы на 60,8 млн долларов.

В прошлом месяце в Azexport больше всего экспортных заказов поступило по хлопковому маслу, куриному мясу, пшеничным отрубям, яблокам, винам, гороху, финикам, помидорам, картофелю, кондитерским изделиям и т. д.

За 5 лет с января 2017 года и до конца прошлого года в Azexport поступили заказы из 145 стран на сумму 2,7 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azexport" fəaliyyətdə olduğu 5 ildə 3 milyard dollarlıq sifariş qəbul edib

Экслюзивные новости

Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi