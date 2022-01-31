За пять лет работы Azexport принял заказы на 3 млрд долларов США

В 2021 году в портал Azexport поступили экспортные заявки на общую сумму 496,1 млн долларов США.

В 2021 году в портал Azexport поступили экспортные заявки на общую сумму 496,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

От заявок, поступивших в 2021 году, на декабрь пришлись экспортные заказы на 60,8 млн долларов.

В прошлом месяце в Azexport больше всего экспортных заказов поступило по хлопковому маслу, куриному мясу, пшеничным отрубям, яблокам, винам, гороху, финикам, помидорам, картофелю, кондитерским изделиям и т. д.

За 5 лет с января 2017 года и до конца прошлого года в Azexport поступили заказы из 145 стран на сумму 2,7 млрд долларов.