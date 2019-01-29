За 11 месяцев 2018 года Азербайджан импортировал из Пензенской области России 825 тонн шоколада

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ За одиннадцать месяцев 2018 года экспорт из Пензенской области России шоколада и пищевых продуктов с содержанием какао в Азербайджан составил 825 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это составляет 7,5% от общего экспорта названного вида товаров.

Основным импортером шоколадных изделий из Пензенской области стал Казахстан, на его долю пришлось 37,8% от общего объема экспорта данной продукции из Пензенской области.

На втором месте по импорту Беларусь (14,2%), на третьем Украина (10,4%). Далее следуют Китай (8,7%), Азербайджан (7,5%), Монголия (4,4%), Кыргызстан (4,3%), Таджикистан (2,6%), Армения (2,4%), Узбекистан (1,6%), Туркменистан (1,4%).

Всего же Пензенская область экспортировала шоколадные изделия в 22 страны мира.