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    За 11 месяцев 2018 года Азербайджан импортировал из Пензенской области России 825 тонн шоколада

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ За одиннадцать месяцев 2018 года экспорт из Пензенской области России шоколада и пищевых продуктов с содержанием какао в Азербайджан составил 825 тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это составляет 7,5% от общего экспорта названного вида товаров.

    Основным импортером шоколадных изделий из Пензенской области стал Казахстан, на его долю пришлось 37,8% от общего объема экспорта данной продукции из Пензенской области.

    На втором месте по импорту Беларусь (14,2%), на третьем Украина (10,4%). Далее следуют Китай (8,7%), Азербайджан (7,5%), Монголия (4,4%), Кыргызстан (4,3%), Таджикистан (2,6%), Армения (2,4%), Узбекистан (1,6%), Туркменистан (1,4%).

    Всего же Пензенская область экспортировала шоколадные изделия в 22 страны мира.

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