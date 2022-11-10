За 10 месяцев в Азербайджане принято 40 новых государственных стандартов

В январе-октябре этого года Азербайджанский институт стандартизации Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принял 40 новых государственных стандартов.

В январе-октябре этого года Азербайджанский институт стандартизации Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики принял 40 новых государственных стандартов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно отчету, за 10 месяцев введено 16 государственных стандартов по аграрно-продовольственной сфере, 3 государственных стандарта по обновлению базовых стандартов системы стандартизации, 2 государственных стандарта по проектам, программам и управлению портфелем, 2 государственных стандарта по драгоценным металлам и драгоценным камням, 2 государственных стандарта по системам управления, 3 государственных стандарта по информационным технологиям, 2 государственных стандарта по сфере услуг, 1 госстандарт в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19, 6 государственных стандартов по нефтяной отрасли, 1 государственный стандарт в области экологии, 1 государственный стандарт в области обеспечения единства измерений, 1 государственный стандарт по содействию развитию женского предпринимательства.