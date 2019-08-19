Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса

Крупнейшие южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines с октября частично прекращают предоставление услуг по грузовым перевозкам на внутренних рейсах в аэропортах Тэгу, Чхончжу и Кванчжу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал KBS со ссылкой на источники в авиационной индустрии.

По его данным, это связано с попыткой авиакомпаний сократить издержки на фоне падения прибыли. Во втором квартале этого года обе компании зафиксировали операционные убытки свыше 100 млрд вон или 90 млн долларов каждая.

Ухудшение операционных показателей затронуло и мелкие авиакомпании. Из восьми южнокорейских авиаперевозчиков данного сегмента во втором квартале профицит по операционной прибыли не зафиксировала ни одна.

В третьем квартале к этому добавилось резкое сокращение спроса на перелеты в Японию, что связано с бойкотом японских товаров и услуг в Южной Корее из-за торгового спора двух стран.