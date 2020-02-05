Южная Корея и Азербайджан обсудят сотрудничество в трех областях

Южнокорейская торговая делегация посещает на этой неделе Россию и Азербайджан с целью проведения переговоров об активизации экономического сотрудничества в рамках «северной политики», направленной на укрепление связей со странами Восточной Европы и Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи, в ходе визита в Россию обсуждалась также подготовка к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Южнокорейский экспорт в Россию составил в прошлом году 7,6 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Ранее стороны высказывали намерение подписать в этом году соглашение о свободной торговле в сегментах услуг и инвестиций.

В ходе визита в Азербайджан, который начнётся в четверг, будет обсуждаться сотрудничество в областях здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами по итогам 2019 года составил 159,5 млн долларов США, что на 29,7% меньше аналогичного показателя 2018 года. При этом отмечен рост экспортных операций на 10,9%, а импорт сократился на 29,7%.