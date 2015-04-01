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    Южноафриканские компании заинтересованы в реализации ряда проектов в Азербайджане

    Компании заинтересованы в разработке систем по охране границ, нефтяных вышек, трубопроводов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Южноафриканские компании намерены сотрудничать с Азербайджаном в реализации ряда проектов в военной и гражданской сфере.

    Как сообщает Report, в связи с этим компании из ЮАР Denel и CSİR прибыли в Азербайджан в сопровождении посла ЮАР в Турции и по совместительству в Азербайджане Вика Хумало.

    Представители компании провели встречи в ряде университетов Азербайджана, а также планирует провести встречи в ряде министерств Азербайджана и Научно-исследовательском институте министерства оборонной промышленности.

    В частности, компании заинтересованы в разработке систем по охране границ, нефтяных вышек, трубопроводов и т.д.

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