Южноафриканские компании заинтересованы в реализации ряда проектов в Азербайджане

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Южноафриканские компании намерены сотрудничать с Азербайджаном в реализации ряда проектов в военной и гражданской сфере.

Как сообщает Report, в связи с этим компании из ЮАР Denel и CSİR прибыли в Азербайджан в сопровождении посла ЮАР в Турции и по совместительству в Азербайджане Вика Хумало.

Представители компании провели встречи в ряде университетов Азербайджана, а также планирует провести встречи в ряде министерств Азербайджана и Научно-исследовательском институте министерства оборонной промышленности.

В частности, компании заинтересованы в разработке систем по охране границ, нефтяных вышек, трубопроводов и т.д.