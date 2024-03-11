Южная Корея заинтересована в импорте азербайджанской продукции

Южная Корея заинтересована в импорте из Азербайджана железа и алюминия, а также металлических изделий.

Южная Корея заинтересована в импорте из Азербайджана железа и алюминия, а также металлических изделий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации импортеров Южной Кореи Ким Бьюн Кван на мероприятии, организованном в рамках визита в Азербайджан покупательской миссии Южной Кореи.

"Южная Корея - одна из крупнейших стран-импортеров. Азербайджан может выйти на корейский рынок со своей продукцией. Мы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями, а также в организации поездок для продвижения азербайджанской продукции в Южной Корее", - отметил он.

Ким Бьюн Кван отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей невелик, и это связано с расположением стран в разных географических точках.

"Летом этого года в Южной Корее пройдет выставка. Азербайджанские компании могут принять участие в этой выставке и выйти на местный рынок", - сказал он.