Южная Корея выделила грант в $2 млн на развитие инноваций в Азербайджане

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) подписано Грантовое соглашение "Установление инновационной политики в Азербайджане".

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) подписано Грантовое соглашение "Установление инновационной политики в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, с азербайджанской стороны документ подписал министр Рашад Набиев, а с корейской - директор по стране Азербайджанского офиса Агентства Жонг Юн Мун.

Целью грантового проекта стоимостью два миллиона долларов США является подготовка Стратегической дорожной карты по инновациям для повышения эффективности инновационной политики в Азербайджане.

Проект, который будет реализован при финансовой и технической поддержке KOICA, планируется реализовывать до 2024 года.

Отметим, что проект, позволяющий использовать опыт Южной Кореи, как одной из ведущих стран в развитии инновационной экосистемы, способствует инвестированию в соответствующую сферу в Азербайджане и применению инноваций в различных сферах экономики.