AZPROMO: Южная Корея может стать одним из ключевых рынков для Азербайджана

"Южная Корея может стать одним из ключевых рынков для Азербайджана, и мы готовы работать в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-южнокорейском бизнес-форуме заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что подобные бизнес-форумы важны для расширения торговых отношений: "Кроме того, Азербайджан может принять участие в продовольственных и промышленных выставках в Южной Корее в 2020 году".

Он подчеркнул, что рынок Южной Кореи очень большой и фонд решительно поддерживает экспортные инициативы бизнесменов.

Посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп в своем выступлении отметил, что товарооборот между двумя странами в 2018 году составил 227 млн долларов: "Мы надеемся на дальнейшее развитие торговых отношений".

Кроме того, на бизнес-форуме планируется подписать меморандум о взаимопонимании между AZPROMO и Ассоциацией импортеров Кореи. Целью Меморандума о взаимопонимании является укрепление взаимного сотрудничества.