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Юсиф Абдуллаев: В Азербайджане действуют шестнадцать латвийских компаний

Юсиф Абдуллаев: В Азербайджане действуют шестнадцать латвийских компаний В Азербайджане свой бизнес ведут шестнадцать компаний из Латвии.
Бизнес
8 марта 2023 г. 17:21
Юсиф Абдуллаев: В Азербайджане действуют шестнадцать латвийских компаний

В Азербайджане свой бизнес ведут шестнадцать компаний из Латвии.

Как сообщает Report, об этом заявил 8 матра глава Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPOMO) Юсиф Абдуллаев на встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии.

"Товарооборот между Латвией и Азербайджаном возрос в прошлом году. Азербайджан инвестировал 166 млн долларов в Латвию",- сказал он.

Ю Абдуллаев рассказал о возможностях двустороннего сотрудничества, особо отметив проект свободной экономической зоны Алят.

"Рады будем видеть участие латвийских компаний в восстановлении освобожденных в результате Отечественной войны территорий Азербайджана",- сказал он.

По словам главы AZPOMO, в 2019 в Риге состоялось открытие торгового дома Азербайджана. В 2022 товарооборот между Латвией и Азербайджаном достиг 46 миллионов долларов США. Экспорт в Латвию увеличился в три раза и составил 28 миллион долларов США.

С 1995 по 2022 год Латвия инвестировала в экономику Азербайджана 1 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: “Azərbaycanda 16 Latviya şirkəti fəaliyyət göstərir”

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