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Юсиф Абдуллаев: Страны ССАГПЗ инвестировали в Азербайджан 4 млрд долларов

Юсиф Абдуллаев: Страны ССАГПЗ инвестировали в Азербайджан 4 млрд долларов Страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) инвестировали в экономику Азербайджана около 4 млрд долларов США.
Бизнес
26 сентября 2024 г. 11:33
Юсиф Абдуллаев: Страны ССАГПЗ инвестировали в Азербайджан 4 млрд долларов

Страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) инвестировали в экономику Азербайджана около 4 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 2-м экономическом форуме Азербайджан - страны ССАГПЗ, проходящем при поддержке Министерства экономики и организации AZPROMO.

По его словам, потенциал между Азербайджаном и странами-членами совета использован не в полной мере и существуют большие перспективы для экономического сотрудничества между странами.

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Версия на английском языке Yusif Abdullayev: GCC states invest nearly $4B in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: "KƏŞ ölkələri Azərbaycana 4 milyard dollar investisiya yatırıb”

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