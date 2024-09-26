Юсиф Абдуллаев: Страны ССАГПЗ инвестировали в Азербайджан 4 млрд долларов

Страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) инвестировали в экономику Азербайджана около 4 млрд долларов США.

Страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) инвестировали в экономику Азербайджана около 4 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 2-м экономическом форуме Азербайджан - страны ССАГПЗ, проходящем при поддержке Министерства экономики и организации AZPROMO.

По его словам, потенциал между Азербайджаном и странами-членами совета использован не в полной мере и существуют большие перспективы для экономического сотрудничества между странами.