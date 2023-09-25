Юсиф Абдуллаев: Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации

В процессе привлечения инвестиций предполагается повышение эффективности и предоставление передовых услуг инвесторам за счет внедрения технологий 4-й промышленной революции.

В процессе привлечения инвестиций предполагается повышение эффективности и предоставление передовых услуг инвесторам за счет внедрения технологий 4-й промышленной революции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на проходящем в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященном теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике".

"Оптимизация отношений инвесторов с целевой страной с помощью технологий искусственного интеллекта является одним из основных вызовов. Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации. Платформы, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта, способствуют налаживанию международного сотрудничества и партнерства, вносят вклад в эффективное сотрудничество", - отметил он.