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Юсиф Абдуллаев: Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации

Юсиф Абдуллаев: Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации В процессе привлечения инвестиций предполагается повышение эффективности и предоставление передовых услуг инвесторам за счет внедрения технологий 4-й промышленной революции.
Бизнес
25 сентября 2023 г. 11:46
Юсиф Абдуллаев: Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации

В процессе привлечения инвестиций предполагается повышение эффективности и предоставление передовых услуг инвесторам за счет внедрения технологий 4-й промышленной революции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на проходящем в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященном теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике".

"Оптимизация отношений инвесторов с целевой страной с помощью технологий искусственного интеллекта является одним из основных вызовов. Новые технологии способствуют более быстрому сбору рыночной информации. Платформы, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта, способствуют налаживанию международного сотрудничества и партнерства, вносят вклад в эффективное сотрудничество", - отметил он.

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Версия на английском языке Yusif Abdullayev: New technologies to promote faster collection of market information
Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: "IV sənaye inqilabı texnologiyaları ilə bazar məlumatlarını tez əldə etmək olur"

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