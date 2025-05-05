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Юсиф Абдуллаев: На азербайджано-белорусском предприятии в этом году произведут 200 лифтов

Юсиф Абдуллаев: На азербайджано-белорусском предприятии в этом году произведут 200 лифтов Совместное азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов планирует на первом этапе произвести 200 лифтов.
Бизнес
5 мая 2025 г. 17:39
Юсиф Абдуллаев: На азербайджано-белорусском предприятии в этом году произведут 200 лифтов

Совместное азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов планирует произвести в этом году 200 лифтов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на сегодняшнем Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

По его словам, в прошлом году подписано соглашение о совместном производстве между белорусским АО "Могилевлифтмаш" и азербайджанской компанией Vertus Engineering Co.

Абдуллаев также подчеркнул, что между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом налажено плодотворное сотрудничество в промышленной сфере:

"С момента запуска сборочных линий в 2007 году завод произвел более 14 тысяч тракторов марки "Беларусь" и более 3 тысяч грузовых автомобилей различного назначения. Недавно производственная линия была расширена, к ней были добавлены пожарные автомобили".

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Версия на английском языке AZPROMO: 200 elevators to be assembled at Azerbaijani-Belarusian enterprise
Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: “Azərbaycan-Belarus müəssisəsində bu il 200 ədəd lift yığılacaq”

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