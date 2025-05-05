Юсиф Абдуллаев: На азербайджано-белорусском предприятии в этом году произведут 200 лифтов

Совместное азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов планирует на первом этапе произвести 200 лифтов.

Совместное азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов планирует произвести в этом году 200 лифтов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на сегодняшнем Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

По его словам, в прошлом году подписано соглашение о совместном производстве между белорусским АО "Могилевлифтмаш" и азербайджанской компанией Vertus Engineering Co.

Абдуллаев также подчеркнул, что между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом налажено плодотворное сотрудничество в промышленной сфере:

"С момента запуска сборочных линий в 2007 году завод произвел более 14 тысяч тракторов марки "Беларусь" и более 3 тысяч грузовых автомобилей различного назначения. Недавно производственная линия была расширена, к ней были добавлены пожарные автомобили".