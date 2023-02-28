Юсиф Абдуллаев: Логистическая субсидия для российского направления не предусмотрена

Логистическая субсидия для российского направления не предусмотрена.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций ( AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.
Он отметил, что, если применять субсидии в этом направлении, то объемы экспорта вырастут с одного до двух млрд долларов США: “Общее же количество стран экспорта упадет с 9 до 6. Субсидии не будут выдаваться экспортерам, отправляющим продукцию по традиционным направлениям, так как в этом нет особого смысла. Например, такая развитая страна, как Канада, выделяет определенную сумму, чтобы снизить экспортную зависимость от США. Потому что более 70% экспорта приходится на США. В Турции из 250 млрд долларов экспорта 10-15% приходится на Германию".
Абдуллаев отметил, что, согласно проведенным исследованиям, в странах Персидского залива, странах Азии есть спрос на некоторые азербайджанские продукты. Кроме того, азербайджанский фундук на сумму более 25-30 млн долларов США экспортирован в Италию.
Он также отметил, что плодоовощная продукция пользуется большим спросом в странах Персидского залива: “Однако наша логистика достаточно сложная. В настоящее время из нашей страны в Россию экспортируется томатов и томатных культур на сумму около 160-200 миллионов долларов США. Для диверсификации экспорта необходимо сформировать интерес и в других странах. В этом и заключается основная цель субсидии, которую мы будем применять".