Юсиф Абдуллаев: Логистическая субсидия для российского направления не предусмотрена

Логистическая субсидия для российского направления не предусмотрена.

Логистическая субсидия для российского направления не предусмотрена.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций ( AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что, если применять субсидии в этом направлении, то объемы экспорта вырастут с одного до двух млрд долларов США: “Общее же количество стран экспорта упадет с 9 до 6. Субсидии не будут выдаваться экспортерам, отправляющим продукцию по традиционным направлениям, так как в этом нет особого смысла. Например, такая развитая страна, как Канада, выделяет определенную сумму, чтобы снизить экспортную зависимость от США. Потому что более 70% экспорта приходится на США. В Турции из 250 млрд долларов экспорта 10-15% приходится на Германию".

Абдуллаев отметил, что, согласно проведенным исследованиям, в странах Персидского залива, странах Азии есть спрос на некоторые азербайджанские продукты. Кроме того, азербайджанский фундук на сумму более 25-30 млн долларов США экспортирован в Италию.

Он также отметил, что плодоовощная продукция пользуется большим спросом в странах Персидского залива: “Однако наша логистика достаточно сложная. В настоящее время из нашей страны в Россию экспортируется томатов и томатных культур на сумму около 160-200 миллионов долларов США. Для диверсификации экспорта необходимо сформировать интерес и в других странах. В этом и заключается основная цель субсидии, которую мы будем применять".